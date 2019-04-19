Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Արամ Սրբազան պատասխանեց -մեր հարցումներուն

Şğtm ağuıuğumu, trz= Mğ+zumuz Cnpnfr Uışzuhşı Üşğbz$ I$ İuaum Şhim$ Subulşuzr aupnğeuüğndkrdzg^ nğnf uz mg wuwıztğ kt Huığruğ=umuz gzığndkşuz ausuğ Işpuhua sg htı= t gzığndr şd kt rz= ul kşmzu,nd tğ Işpuhuar hubı+z iıuzqzşlnd! Subulşuz İğçuöuzr uwi aupnğeuüğndkrdzg stmz tğ uwz uxu<rz =uwlşğtz^ nğnz= çzumuzuçuğ hrır uxzndrz Huığruğ=umuz s+ıulndı gzığndkşuz sg zu.uışindkşusç! Çuwj aşıu=ğ=ğumuz tğ rsuzul kt Işpuhua sg gzığşlnd uxu<uğmrz suirz r#zv muğ,r= ndztğ Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe Üşğbz$ I$ Uğus Uğ=$ Uktbşuz! Uwi uxud+ı sşğ :sçuüğuhşı X$ Auııtoşuz aşxuquwznf muh auiıuışj Yn.uznğe İğçuöuzrz aşı nd auğjndj kt İğçuöuzg r#zv mg sıu,tğ Işpuhuar gzığndkşuz şd uwl auğjşğnd muhumjndkşusç!
Uğus İğçuöuz wiıum mşğhnf giud nğ Öuımnduz ı+ztz fşğ< Mğ+zumuz Cnpnfg zriır hrır ağudrğt 29 mus 30 Uhğrlrz^ uwzndaşışd uğı+zndkrdz hrır .zeğndr^ nğhtiör wuxu< ıuğndrz gzığndkşuz huığuiındkrdzzşğg! Nğ=uz uışz nğ uğı+zndkrdz viıujndr^ uwi ndppndkşusç stm =uwl rim vşz= mğzuğ uxzşl^ giud İğçuöuz Auwğg!
Huıui.uzşlnf Işpuhuar gzığndkşuz suirz sşğ auğjndsrz^ uz giud nğ rz= ışpuhuar sg gzığndkşuz st< hrır vsızt! {Uxuzj rs suizumjndkşuz^ uwihrir gzığndkrdz sg vr mğzuğ muıuğndrl! Ndğrb sg şkt uwi ndppndkşusç =uwlşğ uxzşl ynğqt^ uırmu gzendzşlr nd fudşğumuz vr mğzuğ gllul´^ giud İğçuöuzg! İğçuöuz Auwğg erışl ındud nğ uimt uxu< ul uxuzj Işpuhuar gzığndkşuz^ Huığruğ=umuz Yn.uznğer aimnpndkşuz zşğ=şd Huığruğ=umuz gzığndkrdzzşğ muıuğndu, şz!
Gzığndkşuz uğı+zndkrdz .zeğşlnd ersndsg r#zvhti hrır glluw! Uwi auğjndsrz huıui.uzşlnf Uğus İğçuöuz wuwızşj nğ uınğ ausuğ Uzüuğu hrır vşğkndr^ ersndsg hrır muıuğndr Rikuzhndlr Mndiumulndkşuz!
Kt nğhti huıüus^ r#zv hrır ndöt gişl sşğ auzğndkşuz! İğçuöuz Auwğg^ sşğ uwi auğjndsrz ul huıui.uzşlnf giud$ {Şi rs ausuwz=ri uzeuszşğtz hrır .zeğşs nğ çnlnği ul sruizumuz nürnf =nf =nfr üuz= uwi ecnduğrz bğ<uzrz nd Huığruğ=umuz gzığndkrdzg muıuğşz= uxuzj örğuğ frğudnğşlnd mus zu.uışlnd^ nğnfaşışd Şhrimnhnig Şhrimnhni t şd r fşğ<nw nf nğ ul Huığruğ= gzığndr^ sş_ğ Huığruğ=g hrır glluw nd htı= t ersudnğndr wuğüuz=nf´!
Sşz= ul çzumuzuçuğ mg suizumjrz= uwi supkuz=rz nd uzüus sg şdi m’gzeü,şz= nğ muğşdnğg ausuwz=tz zşği sruizndkrdzz nd uxmuw auğjşğnd lnd,ndsz t! Uzjznp ıuğrzşğnd gzkuj=rz sşğ ausuwz=g buı çuz mnğizjndj Sşiğnh fu.ouzşul İğçuöuz Huığruğ=rz ı.ndğ arduzendkşuz aşışduz=nf^ arsu cusuzumz t nğ fşğubuarz= sşğ mnğizjndju,zşğg nd ausuwz=g fşğueuğqzşz= .upup nd uğerdzudtı ub.uıuz=r skznlnğırz!
NM
İlk yorum yapan siz olun