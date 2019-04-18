İtalya Parlamentosu’nda “Büyük Felaket: Yüz yıl sonra Ermeni Soykırımı” başlıklı konferans düzenlendi

16 Nisan’da İtalya Parlamentosu Salvador salonunda Temsilciler Meclisi’nin İtalya-Ermenistan parlamentolararası dostluk grubunun üyeleri tarafından “Büyük Felaket: Yüz yıl sonra Ermeni Soykırımı” başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansın açılışında Ermenistan’ın İtalya Büyükelçisi Viktorya Baghdasaryan konuştu. Baghdasaryan 10 Nisan’da İtalya Parlamentosu’nun iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi’nde Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını isteyen önergeyi kabul edilmesinden dolayı milletvekilerine teşekkürlerini sundu.

Ermenistan’ın İtalya elçisi Baghdasaryan, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınma sürecinin devamlı olduğunu vurguladı.

İtalya Parlamentosu’nun bu adımla İtalya’nın, BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinden dolayı üstlendiği evrensel değerlere olan taahütlerini yeniden tasdik ettiğini dile getirdi.

İtalya siyasi, bilimsel ve kültürel alanındaki birçok temsilciler de konuşma yaparak İtalya sosyal ve siyasi çerçevelerde Ermeni Soykırımı hakkında farkındalık yaratma ve gelecekte böyle suçların önlenmesi konusunda Ermeni Soykırımını tanıma kararı almasının öneminin altını çizdiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/18/Ermeni-Soykırım-İtalya-Ermenistan/152979

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