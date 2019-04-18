Beykoz Ermeni Kilisesi 24 milyon tazminat kazandı!

Beykoz Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi arazisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yola katılan kısmına dair dava sonuçlandı.

Beykoz Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi arazisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yola katılan kısmına dair dava sonuçlandı. Gedikpaşa Kilisesi Vakfı Başkanı, Beykoz Kilisesi Vakfı Danışma Kurulu üyesi Harutyun Şanlı, hukuki sürecin vakıf lehine tamamlandığını ve 24 milyon 400 bin TL’lik bedel için İBB’ye icra talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Gedikpaşa Kilisesi Vakfı Başkanı, Beykoz Kilisesi Vakfı Danışma Kurulu üyesi Şanlı, sürecin üç dört ay içinde sonuçlanmasını ve tutarın vakfın hesabına geçmesini beklediklerini söyledi. Geçen yıl, arazilere dair bir başka dava, yine vakıf lehine sonuçlanmıştı.

http://www.beykozguncel.com/7990-beykoz-ermeni-kilisesi-24-milyon-tazminat-kazandi.html

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