Suriye doğumlu şimdi Kanada’da yaşayan Ermeni gençten dünya Ermenilerine tavsiye

Diaspora Ermenisi genç Gevorg Grigoryan Ermenistan’a yerleşmeyi hayal ediyor. Bu hayali gerçekleştirmek için Gevorg elinden geleni yapacağını belirtti.

“Ermenistan’a doğru” gönüllü programı çerçevesinde artık 1 aydır Ermenistan’da bulunun Gevorg’a göre Ermenistan çok değişti ve 10 yada 20 yıl önceki gibi değil.

Gevorg Grigoryan Suriye’nin Şam şehrinde doğup büyümüş ve savaş başladıktan 2 sene sonra 2013 yılında ailece Lübnan’a taşındılar ve 1 sene Lübnan’da kaldıktan sonra ise Kanad’ya gittiler.

Önce Gyumri’de sonra Yerevan’da bir süre yaşayan genç program kuralları gereği yine Kanada’ya dönmek zorundadır, fakat daha sonra ilk fırsatta Ermenistan’a geleceğini bildirdi.

Ilk defa küçükken, 2003 yılında Ermenistan’ı iyaret eden Gevorg şimdi ülkeyi daha gelişmiş ve hareketli gördüğünü söyleyerek bütün diaspora Ermenilerini bir defa da olsa mutlaka anavatanlarını ziyaret etmeyi tavsiye etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/17/Suriye-Kanada-Ermeni-disspora-Ermenistan/152911

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