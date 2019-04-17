24 Nisan tarihi, Montreal’da Ermeni Soykırımı’nın anma günü ilan edildi

Kanada’nın ikinci en büyük şehri olan Montreal, Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümü vesilesiyle özei bir açıklama yayınladı. 15 Nisan’da yapılan belediye oturumunda yayınlanan açıklamaya göre 24 Nisan 2019 tarihi, Montreal’da Ermeni Soykırımı’nın anma günü olarak ilan edildi.

1915-1916 yıllarında işlenen ve Ermeni halkının üçte ikisinin canını alan Ermeni Soykırımı’nın, 20. yüzyılın ilk soykırımı olduğunu hatırlatan açıklamada, günümüzde Montreal’da yaşayan ve şehrin kültürel, ekonomik ve siyasi hayatına büyük katkı sağlayan 50.000 Ermeninin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, 1997 yılından beri her yıl Montreal Belediyesi’nin, 1.5 milyon Ermeninin tehcir ve soykırımını kınayan açıklamalar yaptığı da hatırlatıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/17/Kanada-Montreal-Ermeni-Soykırımı/152885

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