Güney Kıbrıs eğitim sistemine Arapçayı koymayı tartışıyor

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Demetris Syllouris, eğitim ve kültür alanlarının “halklarımızı birbirlerine yaklaştıran önemli bir alandır” dedi ve bu bağlamda Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında sağlanan üçlü işbirliği çerçevesinde ortak hedefler ve eylemler yapılacağını söyledi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün ilk parlamento başkanları üçlü toplantısı sırasında kültür ve eğitim konusunda bir konuşma yapan Meclis Başkanı, Ocak 2018 tarihinde Lefkoşa’da yapılan Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün Zirvesi sırasında kültürel mirasla ilgili bir üçlü işbirliği anlaşmasının imzalandığını ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığını belirtti.

Syllouris, üçlü işbirliğinin, üç ülkenin kültür alanındaki işbirliğinin acil bir şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ihtiyacını vurguladığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan maddi ve manevi kültürel mirasın; anıt, ibadethane, müze ve özel koleksiyonların yağmalandığını ve yıkıldığını iddia eden Meclis Başkanı, Rum hükümeti, Kilise ve özel kurumların çalışmalarından dolayı bazı çalınan ve yağmalanan kültürel hazinelerin adaya iade edildiğini belirtti.

Rum Meclis Başkanı devamla eğitim alanına değindi ve hem üçlü hem de ikili seviyede eğitim alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Kıbrıs eğitim sisteminde Arapça öğreniminin teşvik edilmesi konusunda Temsilciler Meclisi’nin üstlendiği inisiyatif hakkında konuşan Meclis Başkanı, Meclis’in son zamanda Kıbrıs’taki 10 Arap ülkesinin büyükelçi veya maslahatgüzarı ile Rum Eğitim Bakanı’nın katılımıyla bir toplantı yaptığını ve toplantı sırasında eğitim sisteminde Arapçanın öğretilmesi hakkında görüş teatisinde bulunduklarını söyledi.

http://www.kibrispostasi.com/c58-GUNEY_KIBRIS/n282458-guney-kibris-egitim-sistemine-arapcayi-koymayi-tartisiyor-16

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