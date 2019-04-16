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Fahrettin Altun: Notre Dame Katedrali insanlığın ortak mirasıdır

2019-04-16

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili, duyduğu üzüntüyü ifade eden bir mesaj paylaştı.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fransa’nın Paris şehrindeki yangına ilişkin aldığımız acı haberler dolayısıyla büyük üzüntü içerisindeyiz. Notre Dame Katedrali, sadece Fransa’nın bir sembolü değil, tüm insanlığın ortak mirası olarak bir parçasıdır.”

https://www.trthaber.com/haber/gundem/fahrettin-altun-notre-dame-katedrali-insanligin-ortak-mirasidir-412022.html

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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