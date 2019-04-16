Fahrettin Altun: Notre Dame Katedrali insanlığın ortak mirasıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris’in simgelerinden Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili, duyduğu üzüntüyü ifade eden bir mesaj paylaştı.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fransa’nın Paris şehrindeki yangına ilişkin aldığımız acı haberler dolayısıyla büyük üzüntü içerisindeyiz. Notre Dame Katedrali, sadece Fransa’nın bir sembolü değil, tüm insanlığın ortak mirası olarak bir parçasıdır.”

https://www.trthaber.com/haber/gundem/fahrettin-altun-notre-dame-katedrali-insanligin-ortak-mirasidir-412022.html



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