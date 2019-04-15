Paris’teki Notre Dame Katedrali yanıyor

Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde yangın çıktı. Katedralin üst kısmında çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
DUVAR – Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Notre Dame Katedrali’nde pazartesi öğleden sonra yangın çıktı. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
İtfaiye ve görgü tanıklarının aktardığına göre katedralin üst kısmında yangın çıktığı belirtiliyor.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde katedralin tepesinden yükselen dumanlar ve iki çan kulesinin arasındaki alevlerin yayıldığı görülüyor. (DIŞ HABERLER)
https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2019/04/15/paristeki-notre-dame-katedrali-yaniyor/
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