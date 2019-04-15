MECLİSTEKİ ERMENİ: Ermenistan Parlamentosu Süryani Milletvekilinden “Paylan’ı yalnız bırakmama” çağrısı (video)

Ermenihaber.am “Meclisteki Ermeni” adlı röportaj serisi kapsamında Ermenistan Parlamentosunun azınlık Milletvekilleriyle Garo Paylan’a karşı Türkiye hükümetinin yürüttüğü baskı ve muhakeme süreci hakkında konuştu.

Ermenistan Parlamentosundaki azınlıkları temsil eden Milletvekilleri bu konudaki endişelerini dile getirip Türkiye’nin insan haklarını ve ifade özgürlüğünü sınırlandıran bu yaklaşımını kınadılar.

Ermenistan’daki Süryani toplumunu temsil eden Milletvekili Arsen Mikhaylov Ermenistan’da Süryanilerin durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunarak düşüncelerini Ermenihaber.am’e paylaştı.

Biz 301. Maddesini ve bununla ilgili Türkiye iktidarının yaklaşımını hep kınadık ve kınıyoruz, çünkü söz konusu madde demokrasi ilkelerine aykırıdır. Yıllar önce bizim Süryani bir din adamımız aynı madde ile yargılandı, sırf dile getirdiği “Evet, 1915’te Türkiye’de Süriyaniler, Rumlar ve Ermenilerin soykırıma uğradığını duydum” ifadesi için.

Türkiye’de Garo Paylan’a ve genel olarak özgürce konuşan milletvekillere nasıl bir davranış gösterildiğini görüyoruz. Biz ise Ermenistan’da bir azınlık olarak, bölgedeki hiç bir ülkenin azınlıklarının sahip olmadığı özgürlüklere sahibiz.

Dünya Süryaniler Birliği yönetim kurulu üyesi olarak bölgedeki bütün ülkeleri ziyaret ettik ve en çok Ermenistan’da azınlıkların, özellikle Süryanilerin haklarına saygı gösterildiğini gördük. Bugün Ermenistan’da bizim her gün yayınlanan radyo programımız var, okullarda 1. sınıftan Süryani dili, edebiyatı ve tarihi öğretiliyor.

Türkiye’de ise azınlıklara nasıl davranıldığını herkese açıktır. Yıllar boyunca Süryanilerin haklarına, mallarına, kiliselerine el konulduğunu bir gerçektir.

Günümüzde ise Garo Paylan konusunda uluslararası insan hakları örgütleri çabalarını birleştirmeli bu konuda sessiz kalmamalı…

Ermenistan’daki Süryani cemaatinin politik bir sorunu yok. Sorunlarımız genel olarak kültür-eğitim alanına ilişkindir ve söz konusu sorunları hükümetin gündemine getirip çözümler bulabiliyoruz.

Türkiye’de Garo Paylan bir siyasetçi olarak siyasi baskılara maruz kalıyor. Bir azınlık temsilcisi olarak Garo Paylan’ın haklarının korunması konusunda ona destek olmalıyız, Garo’yu yalnız bırakmamalıyız.

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