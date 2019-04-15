Beyaz Saray önünde Ermeni Soykırımı anısına mum yakma töreni düzenlendi

ABD Ermeni toplumunun temsicileri, ABD Devlet Başkanı’na Ermeni Soykırımı’nın tanıma talebini hatırlatmak için Beyaz Saray’ın önünde mum yakma töreni düzenledi.

“Amerika’nın Sesi”ne konuşan eylemciler, Ermeni Soykırmı’nın tanınmasının, tarihi adaletin yerine getirilmesi ve gelecekte benzeri faciaların önlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.



Mum yakma törenine katılanlar, bir asır önce Soykırım’a tabi tutulan Ermenilere yardım eden ABD eyaletlerine özel teşekkürlerini sundu. Eylemcilerden Nanar Kerkunyan, “Alabama, Kaliforniya, Mississippi ve Virginia, bu insanları kurtarmak için sonsuza dek minnettar oluruz” dedi.



ABD vatandaşları, 1916-1930 yıllarında Amerikan Yakın Doğu Yardım Heyeti kapsamında Ermeni Soykırmı’nın etkilenen Ermenilere 2.6 milyar dolarlık yardım sağladı.

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