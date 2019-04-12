Yasin Aşkın Yıldırım: “Ermeni soykırımı yoktur, Ermeni yalanı vardır” Kaynak: Yasin Aşkın Yıldırım: “Ermeni soykırımı yoktur, Ermeni yalanı vardır”

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Kars Türkiye İnsan Hakları ve Etik Kurul Üyesi Yasin Aşkın Yıldırım, İtalya Parlamentosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili kararına ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 24 Nisan’ı “Anma” günü ilan etmesine sert tepki gösterdi.

Volkan KARABAĞ

İtalya ve Fransa Ankara Büyükelçilerini Kars’a davet eden Yıldırım, “Türk misafirperverliğimiz den emin olun Başta İtalyan Parlamentosu başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere İtalyan ve Fransa Ankara büyükelçilerini programa davet ediyorum. 26 Nisan 2019 Kars Ulu Camii Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştireceğimiz Şehitlerimizi Anma ve Mevlit-i şerif Kars Ulucami’nin tanıklığındaki programa başta Kars halkı olmak üzere yazılı ve görsel basını davet ediyor. Kars ve çevresinde Ermeni mezaliminin 104 yılı tanık ve belgelerle ispatlıyor ve kanıtlıyoruz.” dedi.

“Ermeni soykırımı yoktur Ermeni yalanı vardır”

Yıldırım, “Türk milleti dünyanın neresinde olursa olsun insanlığın ve mazlum milletlerin dara düşenin, yanın da olmuş ve asla zülüm değil sevgi barış ve adalet götürmüştür. Ermeni soykırımı yoktur Ermeni yalanı vardır. Bu tarihi gerçeklerle ortadadır.” diye konuştu.

“Ermeni terörü ve katliamlarıyla ilgili liste çok uzun dur.” ifadesini kullanan Yıldırım, “Ermeni terörünü, emperyalist devletlerin ideolojisi ve Türklere karşı düşmanlık karakteri yetiştirdi. Onlar Ermenilere bağımsız bir devlet kurma vaadi vererek, onları Müslümanlara karşı nefret, kin, düşmanlık, kötülük ve iftira duyguları ve fırsat buldukça fiziksel zarar verme fikirleri etrafında eğittiler. Başkasının uygarlığına göz dikme karakterinde yetiştirdiler. Bu sebeple, her Ermeni terörist korundu ve mahkemelerde salıverildi. Yeni vahşilikler yapmaları için onları bu şekilde cesaretlendirdiler. Kars Ulu Camii 285 insanımız Ermeni Taşnak çetecileri tarafından yakılarak şehit edildiler.” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yasin Aşkın Yıldırım: “Ermeni soykırımı yoktur, Ermeni yalanı vardır”





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