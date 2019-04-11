Dışişleri Bakanlığı’ndan flaş Fransa açıklaması

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Fransa‘nın skandal 24 Nisan’ı sözde “Ermeni soykırımın anma günü” ilan ettiğine dair kararnamesi yürürlüğe girdi. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’dan tepkiler art arda geldi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada “Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın” dedi. Fahrettin Altun ise; “Macron’un 24 Nisan’ı “Anma Günü” ilan etmesiucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Twitter hesabı üzerinden Fransa’ya şu sözlerle tepki gösterdi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı “Anma Günü” ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir. Altun, Dışişleri Bakanlığımızın konuyla ilgili açıklamasını hesabında paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde;

“Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “24 Nisan’ı anma” günü ilan etmesini şiddetle kınıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Fransız Anayasa Mahkemesi içtihatları, 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu tespit etmiştir. Evrensel hukuka göre, Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle dayatılması ifade özgürlüğüne aykırıdır.

Cumhurbaşkanı Macron’un bu kararı, Fransa’da yerleşik 700 binden fazla nüfusa sahip Türk toplumunu derinden incitmiştir.

İLİŞKİLERİ ETKİLEMESİ KAÇINILMAZDIR!

Fransa’nın dostane olmaktan uzak bu tutumunun, Türkiye ile ilişkilerini menfi şekilde etkilemesi kaçınılmazdır. Türkiye, 104 yıllık sözkonusu tarihi olayın Ortak Tarih Komisyonu kurularak araştırılmasını önermektedir.

Tüm bu hususları bildiği halde, seçim kampanyasında oy kazanmak adına Ermeni çevrelere yaranmaya çalışan Macron, tarihi siyasileştiren popülist bir lider olarak hatırlanacaktır.

“KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA ERMENİ İSYANCILAR İLE BİR ARAYA GELEREK…”

Fransa’nın, Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’nun bir kısmını işgal ederek, Ermeni isyancıları sivil halka karşı insanlık dışı katliamlar gerçekleştirmeye teşvik ettiği tarihi bir gerçektir.

Fransa ve dünyanın her yerindeki Türkler ile Müslümanlar, Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Osmanlı vatandaşı Türk ve Müslümanın hatırasına yönelik bu saygısızlığı unutmayacaktır.

Macron’un oy elde etmek uğruna, diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerinin Fransa’daki bugünkü uzantılarını memnun etmek amacıyla aldığı bu karar, müttefiklik ilişkisiyle de bağdaşmamaktadır.

Bu tutuma her vesileyle gereken cevap verilecektir.”

ÇAVUŞOĞLU ” ÖNCE KENDİ KARANLIK TARİHİNE BAKSIN!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “24 Nisan” kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını açıkça ihlal ediyor. Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. #Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti”dedi.

ÇAVUŞOĞLU, FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Le Drian, telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gece, 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamıştı. Dışişleri Bakanlığı, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ’24 Nisan’ı anma günü’ ilan etmesini şiddetle kınıyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

HULUSİ AKAR’DAN TEPKİ!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan kararından duyulan rahatsızlığı iletti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü.

Akar ve Parly arasındaki görüşmede Suriye’de yaşanan son gelişmeler ve iki ülke arasındaki savunma iş birliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Akar ayrıca, Fransa’nın 24 Nisan ile ilgili kararından duyulan rahatsızlığı da Fransız Bakan’a iletti.

FRANSA’NIN SKANDAL KARARNAMESİ YÜRÜRLÜKTE

Fransa’da 24 Nisan’ı sözde “Ermeni soykırımın anma günü” ilan ettiğine dair kararname resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Edouard Philippe’in imzalarını taşıyor. 3 maddelik kararnamede, Fransa’nın 2001 yılından bu yana “Ermeni soykırımını” resmen tanıdığı belirtilip, 24 Nisan’ın “1915 Ermeni soykırımını anma günü” ilan edildiği belirtildi.



Kararnamede, bu amaçla her yıl 24 Nisan’da Paris’te resmi tören düzenleneceği, diğer illerde ise kararın valiliklere bırakılacağı duyuruldu.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Nisan’ın anma günü ilan edileceğini bu yılbaşında Fransa Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Komitesi’nin yıllık gala yemeğinde yaptığı konuşmada duyurmuştu.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...