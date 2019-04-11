Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül Kınalıada’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde Arevakal ayine katıldı



“Adalar haberler” sitesinden edinen bilgiye göre Belediye Başkanı Erdem Gül, Arevakal ayini için Ermeni vatandaşlarıyla Kınalıada’daki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ni ziyaret etti.

Ayine Kınalıada’da yaşayan Ermenilerin yanı sıra İstanbul’un çeşitli bölgelerinden çok sayıda Ermeni katıldı.

Adalar Belediye Başkanı Gül, ayinin ardından meclis üyeleri M. Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil, Metin Önal, Rıza Çiftçioğlu, Haluk Dermen ve Fatma Bucak ile birlikte Kınalıada ve Burgazada’da esnaf ve halk ziyaretleri yaptı.

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