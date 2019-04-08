Ermenistan Savunma Bakanı: Azerbaycan hükümeti ordusunu barışa hazırlamalı

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan gazetecilerle görüşme sırasında Azerbaycan tarafından son zamanlarda sık sık dile getirilen savaş retoriği hakkında açıklamalarda bulundu.
Davit Tonoyan yaptığı açıklamada “Biz savaş istemiyoruz ve Azerbaycan askeri yönetimi kendi ordusunu barışa hazırlamalı” ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı ve “Yerkrapah” Gönüllüler Birliğinin yeni seçilen Başkanı Sasun Mikayelyan “Yerablur” şehitliğini ziyaret edip şehit olan askerlerin mezarlarına çiçek koydular.
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