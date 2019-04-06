Beşiktaş’a geri dönecek olan Aras Özbiliz isyan etti!

Beşiktaş’ın geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Willem II’ye kiraladığı Aras Özbiliz’in sözleşmesi dün resmen feshedilmişti. Konuyla ilgili olarak 29 yaşındaki futbolcudan flaş bir açıklama geldi.

Beşiktaş‘ın geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Willem II’ye kiraladığı Aras Özbiliz, Fortuna Sittard ile oynanan lig maçında oyuna girmeyi reddettiği için önce kadro dışı bırakılmış, ardından da kulüple olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. 29 yaşındaki Ermeni futbolcu, bugün konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sezon sonunda Beşiktaş’a geri dönecek olan Aras, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Willem II’de geçirdiği süre boyunca birlikte çalıştığı herkese ve taraftarlara teşekkür ederken “Fortuna Sittard maçında oyuna girmeyi reddettiğim doğru. Bu yanlıştı ve bunun için de özür diledim.” ifadelerini kullandı.

Teknik direktörün kendisini oyuna sokarak gerçekleşmesi imkansız bir talepte bulunduğunu belirten sağ kanat oyuncusu, “Duygularım ağır bastı ve bir hata yaptım. İki haftadır sakat olan ve maçtan yalnızca 1 gün önce çalışmaya başlayan bir oyuncu nasıl oyuna girer? Eğer aynı oyuncu 2 gün sonra kadro dışı bırakılıyorsa bu da benim hayal kırıklığımı sadece arttırır.” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/sporarena/besiktasa-geri-donecek-olan-aras-ozbiliz-isyan-etti-41173991

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