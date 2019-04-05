Ermenistan Dışişleri Bakanı’ndan Ruanda’ya ziyaret

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Halk’la İlişkiler Dairesi’nden edinen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan resmi ziyaretle Ruanda’ya gidecek.
Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan Kigali’de düzenlenecek “Kwibuka 25” Uluslararası Zirvede konuşma yapacak ve Ruanda Soykırımı’nın 25. yıldönümüne adanmış resmi etkinliklere katılacak.
Ermenistan Dışişleri bakanı Ruanda Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı ve bir çok üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.
Ziyaret sırasında Mnatsakanyan ‘Smart Africa’ merkezini ziyaret edecek.
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