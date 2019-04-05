CANİ TARRANT’IN KONYA GÜNLÜĞÜ

50 kişiyi katleden 48 kişiyi de yaralayan zanlı Brenton Tarrant 2016 yılında Konya’ya gelmiş. Konya’da 1 gece 2 gündüz konakladığı iddia edilen Tarrant bu süre içinde 2 tarihi kiliseyi ziyaret etmiş.

Yeni Zelanda da iki camiye Cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen ve 50 kişiyi katleden 48 kişiyi de yaralayan zanlı Brenton Tarrant, 2016 yılında Konya’ya gelmiş. Konya’da 1 gece 2 gündüz konakladığı iddia edilen Tarrant bu süre içinde 2 tarihi kiliseyi ziyaret etmiş

15 Mart tarihinde Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde bulunan ve aralarında yaklaşık 8 km bulunan iki camiye Cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen Avusturalya asıllı 28 yaşındaki Brenton Tarrant 50 kişiyi katletmiş 48 kişiyi de yaralamıştı. Cani Yeni Zelanda polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Tarrant, çıkarıldığı ilk mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Türk Polisi olayın ardından Avusturalya asıllı olan 28 yaşındaki saldırgan hakkında detaylı bir araştırma yaptı. Polisin yaptığı araştırmada Tarrant’ın 2016 yılında 6 ay arayla iki kez Türkiye ye geldiği ve uzunca bir süre Türkiye’de kaldığı belirlenirken, Brenton Tarrant’ın Türkiye’de olduğu süre içinde Konya’ya da geldiği Konya polisi tarafından tespit edildi.

Konya Polisi, yaptığı detaylı araştırmada 2016 yılının yaz aylarında Konya’ya gelen 50 kişinin katili Brenton Tarrant’ın, Konya’da Karatay ilçesi sınırları içinde ve Mevlana müzesine çok yakın bir mesafede olan Mevlana Caddesi üzerindeki otantik bir otelde 1 gece 2 gündüz konakladığını tespit etti.

KONYA DA İKİ KİLİSE ZİYARET ETMİŞ

Konya polisinin yaptığı araştırma sonucu iddialara göre Tarrant, Konya’da iki kiliseyi ziyaret etti. Tarrant’ın Konya’da ilk gittiği yer kentin en önemli turistik merkezlerinden biri olan ve tarihi geçmişi 5 bin yıla dayanan merkez Selçuklu ilçesindeki Sille Mahallesi oldu. Brenton Tarrant Sille Mahallesi’ndeki Aya Elena kilisesini ziyaret etti. 327 yılında İsa’dan sonra hükümdar olan Constantin’in annesi Helena’nın Hac için Kudüs’e giderken uğradığı Konya’da Erken Hristiyanlık döneminin en önemli merkezi olan Sille’de ilk Hristiyanlık çağlarına yönelik mağaralar ve oyma eserler gördü ve buradaki Hristiyanlar için bu kiliseyi yaptırdı. Özellikle yaz aylarında Hristiyanların akın ettiği kiliseyi ziyaret eden Brenton’ın Konya’daki ikinci durağı ise Konya Merkez Meram ilçesi sınırları Aleaddin Bulvarı üzerindeki Aziz Pavlos kilisesi olmuş. Pisidya‘nın Antakya’sı şehrinden kovulan Aziz Pavlos, Anadolu’ya yaptığı ilk misyonerlik gezisi esnasında Konya’ya gelerek burada incili ve Hristiyanlığı tanıtan misyonerlik faaliyetlerinde bulundu. Ölümünün ardından 1910 yılında Assomptionistes tarafından yaptırılan kiliseye Aziz Pavlos’un ismi verildi. Konya polisinin yaptığı araştırmada Cani Tarrant’ın Konya da kaldığı süre içinde kimseyle irtibata geçmediğinin tespit edildiği öğrenildi. DİLHAN DUMANOĞLU

http://www.hakimiyet.com/cani-tarrantin-konya-gunlugu-1251013h.htm

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