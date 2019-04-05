Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Çamlıbel’de Ay. Panteleimonas Manastırı Kulesi’nden çan çaldıkları öne sürülen İsa Avunç, Serdal Unal ve Ramadan Sadetoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Salih Okutan Okutan, 11 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Ay. Panteleimonas Manastırı Kulesi’nde monteli olarak bulunan eski eser nitelikli kilise çanının sökülerek çalındığını söyledi.

Okutan, çanın 1 Nisan 2019 tarihinde Gayretköy’de Serdal Unal’ın ağılında bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, Unal’ın ifadesinde çanı İsa Avunç ile birlikte Ramadan Sadetoğlu’nun Kozanköy’deki mandırasından aldıklarını itiraf ettiklerini kaydetti.

Okutan, İsa Avunç ile Ramadan Sadetoğlu’nun çanı güneye götürüp satmak için anlaştıklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlı Sadetoğlu’nun ifadesinde çanı dört ay önce Hisarköy’de dere yatağında bulduğunu öne sürdüğünü de açıkladı.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyleyen Okutan, bu süre içerisinde 4 kişiden ifade aldıklarını, zanlıların telefon dökümlerinin inceleme altına alındığını ifade etti.

Okutan ayrıca zanlıların Watsaap, facebook, mesenger hesaplarının da inceleneceğini kaydetti. Olayla ilgili iki şüpheli daha tespit ettiklerini belirten polis, ayrıca hırsızlığın meydana geldiği manastırın kapısında araç boya izi bulunduğunu, bu iz ile zanlıların kullanımındaki aracın boyasının örtüşüp örtüşemediğini araştırılacağını söyledi.

Zanlıların ifadelerinde çelişkiler de olduğunu söyleyen polis, zanlı Sadetoğlu’nun ifadesinde çanı dört ay önce Hisarköy’de dere yatağında bulduğunu öne sürdüğünü ancak 300 kiloluk çanı tek başına taşımasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Polis, çan ile ilgili yapılan incelemede ise eski eser olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirten polis, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Sadetoğlu’nun avukatlığını yapan Ömer Güran ise çanı tek başına taşıyıp taşımadığına dair tahkikat yapılmadığını söyleyerek,” Madem çanı tek başına taşıması mümkün değil diyorsunuz neden olay yerine götürüp deneme yapmadınız” diye sordu.

Mahkeme zanlılar hakkında 4 gün tutukluluk emri verdi.

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