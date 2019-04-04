Rus güvenlik uzmanı: “Biri Ermenistan’a atom bombası atarsa biz aynı anda saldırgana atom bombalarımızı atarız”

Rus uluslararasi güvenlik uzmanı İgor Nikolayçuk Rusya’nın müttefikleri olan Ermenistan ve Beyaz Rusya’nın NATO ile karşılıklı ilişkilerini yorumladı.

İgor Nikolayçuk, Ermenistan ve Beyaz Rusya’nın NATO ile ilişkilerinin önemli rolü olmadığını ifade etti.

Uzman “Beyaz Rusya ile Ermenistan stratejik ortaklarımızdır.Bizim orada büyük askeri üslerimiz var. Güvenlik genel sistemimiz var. NATO orada olabilir mi acaba?” dile getirdi.

Rus uzman Nikolayçuk “Biz tüm belgelerine imza attık. Biri Ermenistan’a atom bombası atarsa biz aynı anda bu saldırgana atom bombalarımızı atarız. Terörisler meydana gelirse Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’müz (KGAÖ) var. Teröre karşı birlikte mücadele ederiz.” diye konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/04/Nİkolayçuk-Ermenistan-NATO-Rusya/151951

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