Guarire le Ferite del Genocidio | Healing the Wounds of Genocide

Pietro Kuciukian is the president of the International Committee of “the righteous” for the Armenians and Honorary Consul of Armenia in Italy. CivilNet’s Teresa Di Mauro met him at Tsitsernakaberd – the Armenian Genocide Memorial. They talked about Kuciukian’s commitment to search for the people who helped Armenians in 1915, whom he calls “the righteous”.

Pietro Kuciukian è presidente del Comitato Internazionale dei “Giusti” per gli armeni e Console Onorario d’Armenia in Italia. Teresa Di Mauro di CivilNet lo ha incontrato a Tsitsernakaberd- il memoriale del genocidio armeno. Hanno discusso dell’impegno di Pietro Kuciukian nella ricerca di coloro che aiutarono gli armeni nel 1915, i cosiddetti “Giusti”.

https://www.civilnet.am/news/2019/04/04/Healing-the-Wounds-of-Genocide-Guarire-le-Ferite-del-Genocidio/358002

