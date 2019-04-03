Arjantin müzik okulunda Ermeni kültürü dersleri verilecek

Arjantin’de yaşayan Ermeni müzisyen Gagik Gasparyan girişimi ile hiç bir Ermeni oğrencinin oğrenmediği Arjantin’in Cordoba kentinde bulunan müzik okulunda Ermeni kültürü (Ermeni müziği, geleneksel ermeni müzik aletleri) dersleri verilecek.

Gasparyan, “Fikrimi hayata geçirmek için her türlü çabayı gösterdim. Bu önemli zaferi Gomidas Vartabed’in 150. yıldönümüne ithaf ederim. Ne de olsa, Ermeni halkını ve Ermenistan’ı Ermeni kültürü ile dünyaya tanıttırmsı Büyük Ermeni’nin (Gomidas) hayaliydi” diye konuştu.

Gasparyan okulun, Ermeni Kültürü kursunun düzenlenmesi hakkında resmi belgenin kendisine teslim ettiğini ve 1 Nisan’da ilk dersin gerçekleştirildiğini belirtti.

Arjantinli Ermeni müzisyene göre, yabancı öğrenciler öğrendikten sonra, Ermeni kültürünü dünyaya yayanlar olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/03/Arjantin-Ermeni-kültürü/151814

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