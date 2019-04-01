Karen Ohancanyan yeni kitabı “Karabağ 1988″i tanıttı

Felsefe Doktoru, birçok uluslararası bilim akademisinin üyesi, Karabağ-Artsakh’ın eski milletvekili, Profesör Karen Ohanc-Ohancanyan, okurlara “Karabağ-Artsakh 1988” adlı kitabını sundu.

Kitabın sunumu Ermenistan’daki Artsakh Cumhuriyeti Temsilciliği’nde gerçekleştirildi. Kitap hakkında değerlendirmede bulunan konuklar, bu kitabın şimdiki ve gelecek nesiller için olan önemini vurguladılar.

Kitap, en çok “Karabağ-Artsakh Hareketi” olarak bilinen, seksenlerin sonundaki olayları anlatıyor.

Bu kitap, daha sonraki nesillere özgürlük ve saygınlık iletmek, onların karşısına ak alınla çıkmak içindir. Karen Ohancanyan, Artsakh hareketinin aktif bir üyesidir. O zamandan itibaren yazılar yazıyor. 2000’de Doktora tezini , Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Uluslararası Siyaset Bilimi ve Kültür Akademisi’nde savundu.

100’den fazla uluslararası organizasyonun üyesi, çok sayıda makale ve kitabın yazarıdır.

İnsanlıkta istisnai başarılar için Brüksel’deki Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün bir ödül olarak verilen Uluslararası Barış-Kilise Konseyi Ödülü’nü aldı.

Dağlık Karabağ-Artsakh sorununun barışçıl çözümünü hedefleyen birçok uluslararası projeye öncülük etti.

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