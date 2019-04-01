İzmir’deki Beth İsrael Sinagogu’na Molotofkokteylli Saldırı

SERDAR KORUCU

İzmir’deki Beth İsrael Sinagogu’na 28 Mart’ta molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Zanlının yakalanması üzerine Türk Yahudi Toplumu yetkililere teşekkür mesajı yayınladı.

İzmir’in Konak ilçesindeki Beth İsrael Sinagogu’na 28 Mart Perşembe gecesi molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda sinagoga atılan molotofkokteyli kaldırıma düştü.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Güvenlik güçlerinin operasyonunda saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 23 yaşındaki Ertan E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ertan E. çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “İbadethanelere zarar verme” suçlamasıyla tutuklandı.

Ertan E.’nin herhangi bir örgütle bağlantısı tespit edilemedi. Zanlı emniyetteki ifadesinde antisemit bir gerekçe öne sürdü ve sinagoga yönelik düzenlediği molotofkokteylli saldırıyı “İsrail’i protesto” için yaptığını savundu.

Zanlı Ertan E.’nin tutuklanması ardından Türk Yahudi Toplumu’nun resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, “İzmir Beth İsrael sinagogumuza 28 Mart Perşembe gecesi atılan molotof kokteyli kaldırıma düşmüştür. İzmir Emniyetimizin hızlı & hassas çalışmasıyla saldırgan yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Yaşamlarımızı, huzur & birlikteliğimizi tehdit eden menfur saldırıyı kınıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Türk Yahudi Toplumu açıklamasında, “İzmir Emniyetimize & tüm ilgililere hassasiyetleri & saldırganı en kısa zamanda yakalayarak olayı sonuçlandırdıkları için teşekkür ederiz” de denildi.

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