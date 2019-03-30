Ve yürümek ömür boyu, beraberce, el ele…

Sezen Aksu’nun 17 yıl önce inanılmaz çeşitlilikte bir orkestrayla düzenlediği ‘Türkiye Şarkıları’ konserlerinin kayıtlarına, çeşitli badirelerden sonra ancak 10 yıl önce DVD formatında kavuşabilmiştik. Nihayet artık dijital platformlarda da var. Bu coğrafyadan çıkarmamız gereken ortak dersi anlamak için dinleyin.

Geçen yıla, şarkılarını ilk kez çalınmış ve söylenmiş, olgunlaşmamış, ham hallerine dokunmadan bir araya getirdiği özel albümü ‘Demo’ ile damga vurmuştu Sezen Aksu. Biz o şarkıların içinde endişe barındırmayan, saf hallerini çok sevdik; o eski günlerin ruhunu daha iyi anladık.

Sezen Aksu’nun eski ve önemli bir projesi daha vardı; ‘Türkiye Şarkıları’. Projenin hikâyesi şöyle: Bundan 17 yıl önce, Sezen Aksu dünya çapında ses getirecek bir konser hayal etti.

Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi Korosu, Los Paşaros Sefaradis Musevi Müzik Topluluğu, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Oniro Rum Müzik Grubu, Enderun Klasik Türk Müziği Topluluğu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu ve Sezen Aksu Orkestrası’ndan oluşan, Ozan Doğulu yönetimindeki 174 kişilik dev ekiple Türkiye’de konuşulan dillerde dostluk şarkıları söyleyecek, Türkiye’nin güzel çatısı altında ‘Biriz ve birlikteyiz’ diyecekti. 380 civarı görevlinin canla başla çalıştığı bu prodüksiyon için sponsor desteği almadı Aksu.

Türkiye Şarkıları (Canlı Konser), Sezen Aksu, SN Müzik ( 5 üzerinden 5 yıldız)



Türkiye Şarkıları (Canlı Konser), Sezen Aksu, SN Müzik ( 5 üzerinden 5 yıldız)



18 Mart’ta yayımlandı

2002’de, İzmir Efes Antik Tiyatro’da verdiği ilk konseri Antalya Aspendos Antik Tiyatro, İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve Belçika Brüksel Güzel Sanatlar Sarayı konserleri izledi. Türkiye’deki konserleri 20 bin, Belçika konserini çoğunluğu yabancılardan oluşan 2 bin kişi izledi. İzleyenler büyülendiler, tarihe tanıklık ettiklerini idrak ettiler.

Bu kıymetli konserin DVD (ve Blu-ray) olarak yayımlanmak üzere canlı kayıtları alınmıştı. Ama Sezen Aksu’nun, müziğin birleştirici gücüyle dostluk şarkıları söylemesi kimilerimizi rahatsız etti. Gördüğü tepki nedeniyle, sonradan ‘Sezen Aksu’nun ilk canlı video albümü’ olarak anılacak ‘Türkiye Şarkıları’ DVD’sini 10 yıl kadar bekletmek zorunda kaldı. 2012’de Efes Antik Tiyatro ve İstanbul Cemil Topuzlu performanslarındaki hüzünlü, eğlenceli ve umut dolu anlardan kurgulanan iki DVD ve 42 parça, rahmetli Yaşar Gaga yönetmenliğinde bir araya geldi. 152 dakika süren bir Türkiye müzik şöleniydi. Aradan yedi yıl daha geçti. Teknoloji de zamanın kendisi kadar acımasız. Bugün DVD ve Blu-ray pek rağbet gören formatlar değil artık. Neyse ki dijital izleme formatlarında mevcut ‘Türkiye Şarkıları’… Ancak dinleme platformlarında ‘Sezen Aksu’ başlığı altında bulamıyorduk o kayıtları. Neyse ki 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Günü’nde şarkılarımıza kavuştuk.

Ortak duygu ve kültür

Videodan bazı şarkıları birleştirerek seçilen 31 parça, defalarca dinlenmek ve Cumhuriyet’in temel meselesini anlatmak üzere sizleri bekliyor. Çanakkale Zaferi’nden ve bu coğrafyanın şarkılarından, türkülerinden, ilahilerinden çıkarmamız gereken ortak dersi anlamak için…

Bence Sezen Aksu’nun müzik yoluyla mesajı 17 yıl önceden bugüne hâlâ aynı: “Bu olağanüstü toprakların ortak duygu ve kültüründen yükselen sesler bir arada olsun, sonsuza kadar birlikte şarkı söyleyelim…”

Ya albümün son şarkısı ‘Arkadaş’ın söz yazarı Şanar Yurdatapan ne diyordu? ‘Ortak olmak her sevince, her derde kedere ve yürümek ömür boyu, beraberce, el ele…’ İşte aynen öyle…

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/tolga-akyildiz/ve-yurumek-omur-boyu-beraberce-el-ele-41166025

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