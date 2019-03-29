Ermenistan İran’a insani yardım gönderecek

Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan hükümet oturumunda Ermenistan’ın İran’a insani yardım göndereceğini açıkladı.

Feliks Tsolakyan, konuşmasında 28 Mart’ta İran’ın Ermenistan Büyükelçisiyle görüşüp sel felaketinden dolayı insani yardım göndermek istediklerini ifade etti.

Tsolakyan, hükümet projesi olmayacağını ancak başbakandan iş seyahatiyle ilgili karar çıkacağını dile getirdi.

Bakan “Biz bunu Ermeni-Rus insani merkez aracılığı ile organize ediyoruz. Onlar da katılacaklar. Arabalar ve itfaiyeciler da göndereceğiz.” diye söyledi.

Çok önemli bir yardım olduğunu vurgulayan Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan ise şöyle konuştu:

“Acil bir sorunsa ve bugün hesapları tamamlanırsa çalışmaları yapabiliriz.Dostumuz İran’a yardımda bulunmalıyız.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/29/Ermenistan-İran-sel/151487

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