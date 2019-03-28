Sasun Mikayelyan, “Karşılıklı taviz ne demek? Böyle bir şey mümkün değil”

Ermenistan Milli Meclis milletvekili Sasun Mikayelyan, Karabağ’da her an savaş çıkma tehlikesinin mevcut olduğunu dile getirdi.

Mikayelyan, “Her zaman savaşa hazır olmamız gerektiğini hep söyledim. Hemen şu anda, bir an önce hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Bir savaş çıkacağını demiyorum, ancak savaşa hazır olmamız gerektiği bir gerçek. Hazırlıklarımızın ertelenmemesi gerektiği de bir gerçek, çünkü hasmın her çeşit modern silahla donatlmış silahlı kuvvetleri olduğunu biliyoruz, o silahlar ise bir gün kullanılacaktır. Yoksa niçin bu kadar silahı aldılar?” şeklinde konuştu.



Karabağ çatışması çerçevesinde çok konuşulan karşılıklı taviz konusuna gelince ise Mikayelyan, “Karşılıklı taviz ne demek? Böyle bir şey mümkün değil. Azerbaycan ne zaman bu konuyu müzakere etti? Neye karşı ne vermekten bahsediliyor? İki devlet arasında böyle bir konuşma oldu mu hiç?” diye itiraz etti.



Milletvekili, Ermenilerin tarihleri boyunca en çok birleşmiş oldukları zaman zafer kutladıklarını hatırlatarak, şuanda zaten Ermenilerin birlişik oldukları nedeniyle en güçlü dönemi olduğunu vuguladı.

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