KİLİSELERİMİZDE BARIŞ VE HUZUR İÇİN DUA

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda’da bir camide dua edenlerin üzerine bir terörist saldırı düzenlenmişti. Daha sonra da Nijerya’da benzeri bir saldırı gerçekleşti. Patrikliğimiz, her zaman ibadethanelerin ve ibadet edenlerin dokunulmazlığını vurgulamıştır. Bu bağlamda da medya kanalıyla gerekli tepki gösterilmişti. Bu kez, Patrik Genel Vekili Basepiskopos Aram Ateşyan’ın talimatıyla 31 Mart 2019, Pazar günü tum kiliselerimizde barış ve huzur için özel dua edilecektir.

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