‘Osmanlıdan Günümüze Kadın Dergileri’ sergisi açıldı

SES Ankara Şubesi “Osmanlıdan Günümüze Kadın Dergileri” sergisi açtı. Sergi, 26-29 Mart tarihleri arasında açık olacak.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi “Osmanlıdan Günümüze Kadın Dergileri” sergisi açtı. Galeri Çankaya’da yapılan açılışta araştırmaya yardımcı olan araştırmacı yazar Aynur Demirdirek Osmanlı Dönemi kadın dergileri hakkında bilgi verirken, Prof. Dr. Funda Şenol Cantek ise erken dönem Cumhuriyet dergileri hakkında konuştu. Geçmişten bugüne kadınların sözünü çıkan dergilerle birlikte Ankaralılarla buluşturan sergi, 26-29 Mart tarihleri arasında açık olacak.

“Osmanlıdan Günümüze Kadın Dergileri” sergisinde konuşan SES Ankara Şube Kadın Sekreteri Nazan Karacabey, kadın arşivlerinin bu çalışmayla birlikte ne kadar az olduğunu farkettiklerini belirterek, “Eksikliklerimizi bir başlangıç olarak algılayın. Umarım bir yol açmış oluruz” dedi. Araştırmacı yazar Aynur Demirdirek, Osmanlıda kadın dergileri hakkında bilgi vererek, “Daha önceden Ermeni ve Rum kadınların dergilerinin olması yanında Osmanlıda Müslüman kadınların dergilerini 1869’dan sonra görüyoruz” dedi. Dergilerin bir kısmının geleneksel kadınlık rolleri üzerinden çıkarılırken bir kısmının ise modernleşmeyle birlikte kadının talepleri ifade eden Demirdirek, “Doğrudan kendi sözlerini ortaya koyabildikleri bir kamusal olması sebebiyle bu yayınların anlamı çok büyük. Eğitim hakkı, kadınların ikinci cins olarak görülmesine duyulan tepki, kadınların meslek sahibi olması, evlilik içindeki hakları konusundaki düşüncelerini dile getiriyorlar” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

’68 HAREKETİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE KADINLIĞI KEŞFEDİYOR

Erken Cumhuriyet dönemine göre Osmanlıda çıkan kadın dergilerin daha çok kadın özgürlüğünden bahsettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Funda Şenol Cantek, “Erken Cumhuriyet kadın dergileri, Cumhuriyetin ideal kadın prototipine lanse eden dergiler. Fedakar anne, ideal eş, sağlıklı kuşaklar yetiştirecek becerilere sahip bir kadın ama aynı zamanda batı tarzı modernliği biçimsel olarak da olsa içselleştirmiş bir kadın rolleri görüyoruz. 50’li yıllara doğru Amerikan dergilerinden direk olarak çevirilerin yer aldığı dergilerin görüldüğünü belirten Cantek, “Televizyon yaygınlaşana kadar radyo dergileri var ve 68 kuşağı ile birlikte dünyada muhalif hareketin gelişmesiyle birlikte kadın hareketi de gelişiyor. El Ele, Kadınca ve Kim dergileri yer almaya başlıyor. Daha özgür ve daha talepkar bir anlayışla bu dönemde Türkiye kadınlığı keşfediyor” diye konuştu.

Kadınlara hitap eden dergilerden kadınların çıkardığı dergilere geçildiğini belirten Cantek, özellikle 80 darbesinden sonra kadınların zararsız görüleceği düşüncesiyle baskılanmadığını ve yayınların gelişerek devam ettiğini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

https://www.evrensel.net/haber/376499/osmanlidan-gunumuze-kadin-dergileri-sergisi-acildi

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