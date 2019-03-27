Ermeni kuaför Arap dünyası kuaförler yarışmasında birinci oldu

Mısır’da Arap dünyası kuaförler yarışması gerçekleştirildi. Bu yarışma dört senede bir düzenleniyor ve bütün Arap ülkelerinden hem erkek hem de bayan kuaförleri katılıyor.

Erkek kuaförleri arasında Lübnan’ı temsil eden Ermeni Hovsep Tlsmyan birinci oldu. Hem Lübnan’da, hem de Lübnan sınırları dışında büyük ün kazanmış olan kuaför Arap dünyasını temsil eden yarışmalcılar arasında tek Ermeni katılımcısıydı.

Birincilik kazandıktan sonra Hovsep Tlsmyan Lübnan bayrağıyla birlikte Ermenistan bayrağı da eline aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/27/Ermeni-kuaför-Arap-Lübnan/151260

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