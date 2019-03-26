“Gölgeler ve Hakikat: İzmir Üzerinden Bir Yüzleşme”

Talat Ulusoy’un İzmir tarihi ve 1922’deki İzmir Yangını üzerine sunumu 26 Mart’ta DEPO’DA

Türkiye’de hatırlama kültürünün gelişmesi için çalışmalar yapan Yüzleşme Atölyesi’nin yürütücüsü Talât Ulusoy, 1922 yılında meydana gelen İzmir Yangını üzerine yapacağı Gölgeler ve Hakikat başlıklı konuşmasında, yangınla birlikte kaybolan Smyrna kültürünü, mülkiyeti el değiştiren malların akıbetini ve savaş sonrası bölgede gerçekleşen demografik değişimin günümüze kadar ulaşan etkilerini inceleyecek.



Ulusoy’un İzmir ve çevresinin yangın öncesi ve sonrası durumuyla ilgili geniş kişisel arşivinden yararlanacağı konuşmada Evangeliki Okulu, Takfor Efendi Yalısı, Esir Hanı gibi hafıza mekanları da hatırlanacak.

Konuşma 26 Mart saat 19.00’da Tophane DEPO’da gerçekleştirilecek.



http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22228/golgeler-ve-hakikat-izmir-uzerinden-bir-yuzlesme

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