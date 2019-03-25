Ünlü Ermeni Rock şarkıcıdan Türkiye’yi ziyaret etmeme çağrısı

ABD’de yaşayan ünlü Ermeni rock yıldızı Serj Tankian Yeni Zelanda’nın Newshub gazetesinde kaleme aldığı makalede 25 Nisan’da Türkiye’de anılan Çanakkale zafer gününde turistlere Türliye’yi ziyaret etmeme çağrısında bulundu.

Tankian Türkiye hükümetinin Erdoğan önderliğinde her sene milyonlarca dolar harcayıp Washington’da ve dünyanın farklı şehirlerinde 24 Nisan tarihinde anılan Ermeni Soykırımının tanınmasına karşı propaganda gerçekleştirdiğini açıkladı.

Anti propagandanın bir parçası da rock yıldızına göre Üçlü İtilaf ülkelerine karşı 1915 yılında Türkiye’nin kazandığı Çanakkale(Gelibolu) zaferinin o günlerde anılmasıdır.

Avustralya ve Yeni Zelanda’da 25 Nisan’ı Anzak günü olarak anılıyor. Her yıl nisan ayının 25’inde düzenlenen anma törenlerinin kökeni I. Dünya Savaşı’nın Çanakkale Cephesi’nde Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşan ANZAC kuvvetlerine dayanmaktadır. O günlerde Avustralya’lı ve Yeni Zelanda’lı turistler o gün Galiboli yarım adasını ziyaret ediyorlar.

Serj Tankian savaşta hayatlarını kaybedenlerini anan ailelere saygı duyduğunu, fakat Türkiye hükümetinin artniyetli olduğunu ve onları güvenmemesi gerektiğini ifade etti.

Yazdığı makalede Tankian “Biz diktatör ile ticaret, jeopolitik üstünlük yada savaş helikopterleri konusunda anlaşmaya varmaya hazırlanmıyoruz. Yeni Zelanda ABD değil ki Türkiye’nin oyunlarına boyun eğsin. Yeni Zelanda daha ahlaki bir yol seçmeli” ifadelerine yer verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/25/Ermeni-Rock-Serj-Tankian-Türkiye/150995

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