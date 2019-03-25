Erdoğan: Ayasofya’yı müze statüsünden çıkarır, adını Ayasofya Camii koyarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki tarihi Ayasofya Müzesi’nin müze statüsünden çıkarılabileceğini ve adının “Ayasofya Camii” olarak değiştirilebileceğini açıkladı.

Erdoğan, TGRT’de yayınlanan 31 Mart yerel seçim özel programında müzenin ücretsiz olması taleplerine ilişkin bir soruya “Olmayacak şey değil. Adını artık müze değil, Ayasofya Camii koyarız. Müze statüsünden çıkar” diye yanıt verdi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turistler Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih Camii’ne geliyorlar, herhangi bir ödeme yapıyorlar mı? Aynı şeyi Ayasofya’da da yaparlar. Müze statüsünden çıkar. Zaten daha sonradan buraya böyle bir statü verildi. Bu da yine CHP zihniyetinin bir adımıdır. Bu adımı değiştiririz.”

Ayasofya, 80 yıldan fazladır müze olarak kullanılıyor. Daha önce de 1400 yıldan fazla ibadet merkezi olarak hizmet gördü. Bizans İmparatorluğu döneminde kilise olarak kurulan yapıt, 1453’te İstanbul’un fethi sonrası cami olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Ancak müzenin yeniden camiye dönüştürülmesi yönündeki talepler, hem Hristiyanlar arasında, hem de Ankara-Atina hattında, zaman zaman gerginliğe neden oldu.

“Dövize yönelik manipülatif bazı dayatmalar var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan röportaj sırasında Türk lirasının döviz karşısında yaşadığı son değer kaybına da değindi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan hakkında başlattığı soruşturmayı hatırlatan Erdoğan, “Dövize yönelik manipülatif bazı dayatmalar var ve bunların arkasında da ne yazık ki bazı bankalar var” dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bunlar piyasadan döviz çekilmesini tahrik ediyorlar, teşvik ediyorlar. Çünkü piyasadan döviz çekildiği zaman ne olacaktır? Ciddi manada TL’nin değeri düşecektir. Seçimin arkasından bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz. Şu anda BDDK’nın attığı adım bunun bir örneğidir. Uluslararası camiada da bunu yapanların üzerine de gideceğiz.”

BDDK, soruşturmaya JP Morgan’ın 22 Mart tarihinde döviz piyasalarına ilişkin yayımladığı raporun “banka müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiğine” ilgili şikayetleri gerekçe göstermişti.

Sermaye Piyayası Kurulu (SPK) da, söz konusu raporun Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri üzerinde “spekülatif etki yarattığına yönelik şikayetler” üzerine inceleme başlattıklarını duyurmuştu.

TL, Cuma günü piyasa kapanışı öncesinde Amerikan Doları karşısında yüzde 6’ya yakın değer kaybetmişti. Bu TL’nin Ağustos ayından bu yana dolar karşısında bir günde yaşadığı en büyük değer kaybıydı.

Dolar/TL kuru bu kayıpla 5,78’i aşmıştı.

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