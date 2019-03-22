İstanbul Ermeni Patrik seçim sürecine Erdoğan rejiminin karışması artık kabul edilemez

Avrupa Ermeni Davası Konseyi (E.A.F.J.D.) İstanbul Ermeni Patriği Baş Piskopos Mesrop Mutafyan’ın ölümü ve yeni Patrik seçimleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada Ermeni Davası Konseyi öncelikle Türkiye Ermeni cemaatine ve Baş Piskopos Mesrop Mutafyan’ın akrabalarına başsağlığı dileklerini ifade etti.

Yeni Patrik seçim sürecini yakından takip edeceklerini vurgulayıp Ermeni Davası Konseyi Türkiye hükümetinin Mesrop Mutafyan’ın hasta olduğu süreçte devamlı bu meselenin çözümüne engel olduğunu, Ermeni toplumunda bölücülüğe yol açan tutum serglediğini belirtti.

Bu aşamadan sonra artık herhangi bir bahaneyle seçimlerin ertelenmesinin mümkün olmadığını dile getiren örgüt İstanbul Ermeni Patriği seçimlerine Erdoğan rejiminin karışmasının da kabul edilemez olduğunu bir kez daha belirtti.

Açıklamada “Türkiye Ermenileri kendi dini önderlerini seçme konusunda özgürdür” ifadelerine yer verildi.

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