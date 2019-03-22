Charles Aznavour ölümden sonra BraVo Müzik ödülüne layık görüldü

BraVo Uluslararası profesyönel müzik ödülü ‘Uluslurarası müzik kültürüne olan katkı’ dalında aday olarak dünyaca meşhur Ermeni şarkıcı ve sanatçı Charles Aznavour gösterildi ve ölümden sonra bu ödüle layık görüldü. Ödül alanlar 21 Mart tarihinde Kremlin Devlet Sarayında onurlandırdılar. Aznavour’un ödülünü ailesine teslim ettiler.

Ödül töreni sunucularından ünlü Rusya’lı şarkıcı Filip Kirkorov konuşmasında “Dünya büyük bir sanatçı kaybetti, fakat onun sanatı yaşamaya devam ediyor ve daha uzun yıllar kendi ışığını nesiller üzerinde yayacak” ifadelerine yer verdi.

Konser esnasında şarkıcılardan Tamara Gverdziteli Charles Aznavour’un ‘Ebedi aşk’ (Une Vie D’Amour) şarkısını söyledikten sonra konuştu ve yaptığı kısa konuşmada “Charles Aznavour hakkında geçmiş zamanla konuşmak mümkün değil. Uluslararası müzğinin bir hazinesidir o. Maestro, müziğiniz ve dünyamızı daha da güzelleştiren, mutlu eden şarkılarınız için teşekkür ediyoruz” sözlerini dile getirdi.

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