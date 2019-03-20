Vatikan Doğru Kiliseleri Kurulu Başkanı Kardinal Sandri’nin Taziye Mesajı

HYETERT- Vatikan Doğu Kiliseleri Kurulu (Congregation for the Oriental Churches – Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus) Başkanı Kardinal Leonardo Sandri, Vatikan’ın Ankara’daki Büyükelçisi Başepiskopos Mons. Paul Fitzpatrick Russell aracılığı ile Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne bir taziye mesajı gönderdi.

Kardinal Sandri, 2006 yılında Papa 16. Benedictus Hazretleri’nin Türkiye ziyareti vesilesiyle kendisinin de Kadasetli Patriği tanıma şansını bulduğundan bahsetti. O ziyaret esnasında Papa Hazretleri’nin vaazında Yuhanna 17,21 ayetiyle atıfta bulunduğu Hristiyanların birliğine değindi.

“Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar…” Yuhanna 17,21

Kardinal yazısında, ‘acı ve ölümün gizemi karşısında, bugün katolik ve havarisel kilise üyeleri olarak hep birlikte Mesih’in Dirilişinin her insana vermiş olduğu ebedi hayata olan umudumuzu yineliyor ve sadık hizmetkarlarına vaat edilen ödülü Patrik Hazretlerinin de alabilmesi için dua ediyoruz’ diye devam etti.

Mesajı italyanca olarak aşağıda bulabilirsiniz.

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