Papa Françesko’nun Taziye Mesajı

HYETERT- Vatikan’ın Ankara’daki Büyükelçisi Başepiskopos Mons. Paul Fitzpatrick Russell aracılığı ile iletilen mesaj, Kilisedeki töreni müteakip Patrikhane binası önüne geçildiğinde okundu. Papa Françesko mesajında, haberi aldığında duyduğu üzüntüyü dile getirerek bu yas döneminde Ermeni Kilisesi ruhanileri ve tüm üyelerinin manevi olarak yanında olduğunu belirtti.

Kendisini 2014 yılında hastanede ziyaret ettiğini hatırlatarak, yılların özverili ve sadık hizmetinin, özellikle ekümenizme olan katkısının, tüm Hristiyanlara Mesih’in Müjde’ye tanık olma çağrısına daha cömertçe cevap vermeleri için ilham vermesi için dua ettiğini söyledi.

Mesajı Ingilizce olarak aşağıda bulabilirsiniz:

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...