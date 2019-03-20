Kadıköy’ün ‘İyilik Meleği’ne vefa

Kadıköylüler, “İyilik Meleği” olarak bilinen ve önceki gün yaşamını yitiren Dr. Jirayr Kaynar için kampanya başlattı. İmamata Sokağı’nın “Dr. Jirayr Kaynar Sokağı” olarak değiştirilmesi talep edilecek

ERHAN ÖZTÜRK

İstanbul Kadıköy’ün hafızası Doktor Jirayr Kaynar (96) bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Türkiye’nin ilk yerli uçağını üreten Vecihi Hürkuş’un uçağını yapan usta, oto tamircisi Agop Kaynar’ın oğlu olan doktor için Kadıköylüler bir kampanya yürütüyor. Doktorun adını yaşatabilmek adına İmamata Sokağı’nın “Dr. Jirayr Kaynar Sokağı” olmasını isteyen Kadıköylüler, talepleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’ne başvuracak.

‘ADI YAŞATILMALI’

Dedesi ve babası da Kadıköylü olan “İç Hastalıkları” uzmanı Kaynar önceki gün hayatını kaybetmişti. Moda’da doğup büyüyen ve yaşayan Kaynar için bugün S.Takavor Ermeni Kilisesi’nde tören düzenlenecek. Kaynar, daha sonra Hasanpaşa Ermeni Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Kadıköylülerin “İyilik Meleği” dediği doktorun cenazesinin, babası Agop Usta gibi çarşıdaki kiliseden mezarlığa kadar ellerde taşınması bekleniyor.



HEP MODA’DA YAŞADI

70 yıllık doktorluk hayatında bugüne kadar yaklaşık 500 bin hasta muayene eden Kaynar’ın hastalarından Mehmet Tırmandı, “Kadıköy’ün simge isimlerinden birisiydi. Sadece Kadıköy’den değil, dünyanın öbür ucundan gelen hastalarından bile (parası yoksa) ücret almazdı. Eski usul teknik donanımların hepsini kullanırdı. Kadıköy’e olan sevgisinin yaşatılması için muayenehanesinin olduğu semte ve sokağa adının verilmesi gerekir. İyi bir İstanbul beyefendisi olan Kaynar’ın ismi tıp fakültelerinde yaşatılmalı” dedi. Kaynar, 6 yıl önce bir yerel gazeteye verdiği söyleşide “Kendimi bildim bileli Moda’da yaşıyorum. Hayatım boyunca başka bir yerde yaşamadım. Dört kardeşiz. Babam otomobil tamircisiydi. Türkiye’de ilk uçağı yapan insandır. Vecihi Hürkuş’un uçağını babam yapmıştır: Ünlü Agop Usta” demişti.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2019/03/20/kadikoyun-iyilik-melegine-vefa

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...