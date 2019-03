Yeni Zelanda Cami Katliamı: Ermeni Örgütleri ve Cemaati Müslüman Cemaate Yönelen Saldırıyı Kınıyor

[Ermeni] Gruplar Saldırganın Ermeni Tarih ve Dilini Kötüye Kullanmasını Reddediyorlar

(New York, 18 Mart, 2019) – Dünyanın dört bir yanındaki Ermeni örgütleri ve cemaat üyeleri, bugün, Yeni Zelanda Müslüman Cemaatine Yönelen Saldırıya ilişkin şu açıklamayı yayınladı:

“Dünyanın heryanındaki Ermeniler, 15 Mart 2019 günü Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiyi hedef alan terör saldırısını kınamaktadırlar. Aynı zamanda teröristin, yüzyıldan fazla bir zaman önce yasanmış olan Sarıkamış ve Serdarabad muharebelerine referansları dahil, Ermeni dili ve tarihine yonelik kötü tasarruflarını da kınıyoruz. Bugün, ve her daim, dünyanın her yanındaki Müslüman kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz, ve Müslüman topluluklara yönelen her türlü nefret ifadesini telin ederiz.”

Daha fazla bilgi için, lütfen şu isimlerle iletişime geçiniz:

In New York, Sarah Leah Whitson (English, Arabic, Armenian): +1(718) 213-7342; or sarahleahwhitson@yahoo.com. Twitter: @sarahleah1

In New York, Nancy Kricorian (English, French): +1(646) 234-8529 nkbookgroup@gmail.com Twitter: @nancykric

In San Francisco, Khatchig Mouradian (English, Armenian, Turkish): +1(617) 458-6778 khatchigm@hotmail.com

Arabic:

مذبحة مسجدَيْ نيوزيلندا: منظمات وأعضاء من الجاليات الأرمنية يدينون الهجوم على الجالية المسلمة

ترفض المجموعات استغلال المهاجم التاريخ واللغة الأرمنيَّين

(نيويورك،18 مارس/آذار 2019)- أصدرت منظمات أرمنية وأعضاء من الجاليات الأرمنية حول العالم اليوم البيان التالي ردا على الهجوم على الجالية المسلمة في نيوزيلندا:

“يدين الأرمن من مختلف أنحاء العالم الهجمات الإرهابية على مسجدين في كرايستشيرش، نيوزيلندا في 15 مارس/آذار 2019. ندين أيضا استغلال الإرهابي للّغة والتاريخ الأرمنيَّين، بما في ذلك الإشارات إلى معارك ساريكاميش وسراداراباد، واستخدامهما لإثارة مزيد من المشاعر المعادية للمسلمين. كثيرون منا منحدرون من الناجين من الإبادة الجماعية للأرمن، الذين حظوا بمأوى بين المجتمعات الإسلامية في الشرق الأوسط منذ أكثر من قرن. اليوم، ودائما، نتضامن مع إخواننا وأخواتنا المسلمين في جميع أنحاء العالم، وندين أي مظهر من مظاهر الكراهية ضد المجتمعات الإسلامية”.

للمزيد من المعلومات:

في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنغليزية، العربية، الأرمنية): +1-718-213-7342 (خلوي)؛ أو sarahleahwhitson@yahoo.com. تويتر: @sarahleah1

في نيويورك ، نانسي كريكوريان (الإنغليزية ، الفرنسية): +1-646-234-8529؛ أو nkbookgroup@gmail.com . تويتر: @nancykric

في سان فرانسيسكو، خاتشيك مراديان، (الإنغليزية، الأرمنية، التركية):

+1(617) 458-6778 khatchigm@hotmail.com

LIST OF SIGNATORIES

ORGANIZATIONS

Aleppo NGO (Armenia)

Armenian General Benevolent Union (USA)

Armenian Missionary Association of America (AMAA) (USA)

Nor Zartonk (Turkey)

Organization of Istanbul Armenians (OIA) (USA)

Zoravik Armenian Activist Collective (Massachusetts, USA)

INDIVIDUALS

Nancy Agabian (New York, USA)

Liana Aghajanian (Michigan, USA)

Mika Artyan (London, UK)

Sevag Arzoumanian (Massachusets, USA)

Sarkis Balkhian (Yerevan, ARMENIA)

Houri Berberian (California, USA)

Nigol Bezjian (Beirut, LEBANON)

Melissa Bilal (Istanbul, TURKEY)

Eric Bogosian (New York, USA)

Chris Bohjalian (Vermont, USA)

Alina Dakessian ((Beirut, LEBANON)

Antranig Dakessian (Beirut, LEBANON)

Silvina Der Meguerditchian (Berlin, GERMANY)

Atom Egoyan (Toronto, CANADA)

Ayda Erbal (New York, USA)

Houry Geudelekian (New York, USA)

Mamikon Hovsepyan (Yerevan, ARMENIA)

Sarah Ignatius (Massachusetts, USA)

Virginia Kerovpyan (Paris, FRANCE)

Arsinee Khanjian (Toronto, CANADA)

Raffi Khatchadourian (New York, USA)

Mary Kouyoumdjian (New York, USA)

Nancy Kricorian (New York, USA)

Shahe Mankerian (California, USA)

Mari Manoogian (Michigan, USA)

Sosy Mishoyan (Yerevan, ARMENIA)

Nare Mkrtchyan (California, USA)

Sato Moughalian (New York, USA)

Khatchig Mouradian (New York, USA)

Eric Nazarian (California, USA)

Marc Nichanian (Lisbon, PORTUGAL)

Garo Paylan (Istanbul, TURKEY)

Nelli Sargsyan (Vermont, USA)

Aram Saroyan (California, USA)

Judith Saryan (Massachusetts, USA)

Elyse Semerdjian (Washington, USA)

Anna Shahnazaryan (Yerevan, ARMENIA)

Vahe Tachjian (Berlin, GERMANY)

Serj Tankian (California, USA)

Hratch Tchilingirian (London, UK)

Sayat Tekir (Istanbul, TURKEY)

Henry Theriault (Massachusetts, USA)

Artyom Tonoyan (Minnesota, USA)

Scout Tufankjian (New York, USA)

Sarah Leah Whitson (New York, USA)

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...