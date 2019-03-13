‘İsrail seçimlerde prim toplayabilmek için Türkiye’ye saldırıyor’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İsrail‘in Başbakanı Cumhurbaşkanımıza niye saldırıyor? Çünkü bu milletin gür sesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin başkanı olarak Cumhurbaşkanımız tepki gösteriyor. İslam İşbirliği Teşkilatının Başkanı olarak tepki gösteriyor.” dedi.

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı MHP Kemer Belediye Başkan Adayı Yusuf Üras‘ın Akdeniz Bulvarı’ndaki Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaretinde, Antalya’nın her yerindeki Cumhur İttifakı adaylarını desteklediklerini, hepsiyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

AK Parti ve MHP’nin il, ilçe, kadın ve gençlik kollarının da gece gündüz çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, Antalya’yı kalkındırmak istediklerini dile getirdi.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye’yi hak ettiği yere ulaştırmak için çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, bugün dünyada büyük zorlukların olduğunu ifade etti.

“Bizde beklentisi olan, sürekli Türkiye’den umudu olan mazlumlar var”

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bizde beklentisi olan, sürekli Türkiye’den umudu olan mazlumlar var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız, akraba topluluklarımız var. Onlara da yardım etmemiz lazım. 1,8 milyar ümmetin umudu olduğumuz unutmamamız lazım. Kudüs’te El Aksa Camisi’ne İsrail askerleri o pis postallarıyla girdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan başka, Cumhur İttifakı’ndan yani Türkiye’den başka tepki gösteren birisi var mı? Hani İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde 57 ülke vardı. Niye sessizler? Çünkü onların öyle bir derdi yok. Onlar İsrail ve ABD’den korkarlar, ses çıkaramazlar. Ama biz kutsal davamıza sahip çıkmamız lazım. Biz çıkmazsak kutsal davalarımıza kimse sahip çıkmaz.

İsrail’in Başbakanı Cumhurbaşkanımıza niye saldırıyor? Çünkü Cumhurbaşkanımız bu milletin gür sesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkanı olarak tepki gösteriyor, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın başkanı olarak tepki gösteriyor. İsrail Başbakanı bugün yolsuzluk ve rüşvetten sorgulanıyor. İsrail de önümüzdeki seçimlerde prim toplayabilmek için Türkiye’ye saldırıyor, kutsal mekanlarımıza saldırıyor. Maalesef dünyada sessiz. Bazı dışişleri bakanlarıyla görüştük. Onlara da söyledim. Türkiye’de çok sayıda ibadet yerleri var. Akdamar’da Ermeni Kilisesi’ni restore ettik. Geliyorlar, orada ibadet yapıyorlar. İstanbul’da şimdi Süryaniler için bir kilise yapıyoruz. Ortodoks Kilisesi, restore edilip açıldı. Edirne’de Sinagog restore edildi, ibadete açıldı. Biz kendimize, inancımıza güveniyoruz. Herkesin inancına da saygı duyuyoruz. Ne demek camilere pervasızca girmek.”

“CHP ve İP, HDP’ye ve arkasındaki PKK’ya sarılıyor”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, demokrasiye inandıklarını ve demokrasilerde terörün yerinin olmadığını belirterek, “Bugün, yılana sarılır misali CHP ve İP, HDP’ye ve onun arkasındaki PKK’ya sarılıyor.” dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa’da camilere gerçekleştirilen saldırıları aşırı sağdaki ırkçılar, İslam düşmanları ile PKK’lıların yaptığını belirtti.

Terör örgütü PKK’nın İslam ve Türkiye düşmanı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “PKK, Türkiye’deki herkesin düşmanıdır. Türk, Kürt, Laz, Çerkez fark etmez.” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, “O PKK ile şimdi ittifak yapanlar kim? Zillet ittifakı. Cumhur İttifakı’nın karşısındaki ittifak neden zillet ittifakı diyoruz? Onlar da bir ittifak kurdukları için değil. Demokraside herkes ittifak kurabilir. Herkes seçimlere ayrı da gidebilir. Bu imkanları sağlayan yasal düzenlemeleri de anayasa değişikli dahil AK Parti ve MHP birlikte yaptı, birlikte referanduma götürdü. Halkımız destekledi.” diye konuştu.

Demokrasiye inandıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Ama demokrasilerde terör yoktur. Bugün, yılana sarılır misali CHP ve İP, HDP’ye ve onun arkasındaki PKK’ya sarılıyor. Biz bunları söyleyince ‘Siz bize terörist diyorsunuz’ diyorlar. Yok, biz size ‘terörist’ demiyoruz. CHP’nin içerisinde teröristlerin cenazesine giden var. CHP’nin içerisinde DHKP-C’liler de var. CHP’nin bazı adaylarını da HDP, dolayısıyla PKK ve CHP beraber belirlemiştir. İzmir dahil. Çünkü, çukur eylemlerinde İzmir’den oraya destek veren bir kişidir. Kahraman asker ve polislerimiz, o hainlerle mücadele ederken ‘Sizinle dayanışma içindeyim’ diye İzmir’den mesaj gönderen bir kişidir. Ama bu millet onlara geçit vermeyecek. Nerede olursa olsun, o teröristlerin bertaraf edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Nasıl çukurlarda, dağlarda, inlerde gerekeni yaptıysak, sınırın ötesinde Afrin ve Fırat Kalkanı’nda yaptıysak, Fırat’ın doğusunda da gerekeni yapacağız. Hiç endişeniz olmasın. Netanyahu ve İsrail gibi pervasızlar da şunu unutmasınlar, herkes sussa, Türkiye susmaz. Haksızlığın her zaman karşısında olacağız.”

Çavuşoğlu, seçim sürecinde aday gösterilmediği için partilerinden ayrılarak, başka partilerden aday olanlara ilişkin ise “Bu trenden ineni bir daha geri bindirmeyiz.” değerlendirmesini yaptı.

Ziyarete, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve çok sayıda MHP’li katıldı.

https://www.aa.com.tr/tr/politika/disisleri-bakani-cavusoglu-israil-secimlerde-prim-toplayabilmek-icin-turkiyeye-saldiriyor/1416987

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