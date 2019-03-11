Ermeni güreşçi Avrupa şampiyonu oldu

Ermeni serbest stil güreşçi Vazgen Tevanyan, Avrupa şampiyonu oldu. 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 65 kg. sıklette müsabakaya giren Tevanyan, 2:1 puanla Gürcistan’ı temsil eden rakibi Edemi Bolkvadze’yi yendi.
Vazgen Tevanyan, 2018’de Roma’da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Azerbaycanlı rakibi İntiham Valizade’yi 5:2 hesapla yenerek yine şamipiyon olmuştu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/11/Ermeni-güreşçi-Vazgen-Tevanyan-Avrupa-şampiyonu/149810
İlk yorum yapan siz olun