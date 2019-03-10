Ermeni Patriği Mutafyan öldü, Profesör Argunşah 13 yıl öncesine gitti

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Haber: Şeref Kahraman

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın ölüm haberini alan Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Argunşah 2006 yılında başından geçen Mutafyan ile ilgili anısını hatırlayarak sosyal medyadan şunları yazdı…: “Toprağı bol olsun…”

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, yaptığı açıklamada, Patrik Mutafyan’ın, 63 yaşında kalp krizinden öldüğünü bildirdi.

Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Argunşah, 2006 yılında düzenlediği basın toplantısında, Türk Ocakları Kayseri Şubesi dergisinin mayıs ayı sayısında yayınlanan ”Armonium mu, Ermenium mu?” adlı makalesi ile açılacak Armonium Alışveriş Merkezi’nin Ermenice diye karşı çıkmıştı. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan da basın bildirisi ile Argunşah’a tepki göstermişti.

Mutafyan’ın ölüm haberini alan Prof. Argunşah o günleri hatırlayarak sosyal medyadan şunları yazdı: “Kayseri’de bir iş yerine Türkçe ad konulsun dediğim için basın bildirisi yayımlayarak bana “ırkçı profesör” diyen Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan ölmüş. Toprağı bol olsun. Allah affetsin.”

https://www.denizpostasi.com/haber/20-gundem-haberleri/34255-ermeni-patriği-mutafyan-öldü,-profesör-argunşah-13-yıl-öncesine-gitti

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