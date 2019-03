Condolences from Armenian PM Nikol Pashinyan

Prime Minister of Armenia, Nikol Pashinyan, sent his condolences to Istanbul Armenian Patriarch’s family, to Istanbul Armenian community and to the Armenian nation in a twitter message today, March 8th, 2019.

Խոր վշտով տեղեկացա Պոլսո Հայոց պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի մահվան մասին: Որպես հոգևոր առաջնորդ նա իր անգնահատելի ներդրումն է ունեցել Թուրքիայում ազգային-եկեղեցական կյանքի շարունակական աշխուժացման ու Հայոց եկեղեցու և հայ համայնքի ամրապնդման ու միասնության գործում: — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) March 8, 2019

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...