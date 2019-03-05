İran: Karabağ pankartı kabul edilemez

YAKUP ASLAN / TAHRAN

Hocalı Katliamı’nın yıldönümünde resmi ziyaret için Tahran’a gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, İran Ermenisi vatandaşlarla bir araya geldiği Ararat Kulübü ziyaretinde salona asılan “Karabağ Ermenistan toprağıdır… Nokta” pankartına ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Pankarttaki ifadelere ilişkin Azerbaycan Online Haber Ajansı’na konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Ararat Kulübü salonundaki bazı pankartların “Kabul edilemez” olduğunu bildirdi. Kasımi, “Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın İran’da yaşayan ve onunla aynı dinde olan vatandaşlarımızla görüşmesi normal bir durumdur, ancak Ararat Kulübü’nde Dağlık Karabağ konusuna dair Ermenice birtakım pankartların asılması kabul edilemez” dedi.

‘KARABAĞ İSLAM TOPRAĞIDIR’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın Karabağ meselesine ilişkin siyasetinin her zamanki gibi şeffaf ve açık olduğunu vurgulayarak, konunun Birleşmiş Milletler zemininde, müzakere yoluyla çözüme kavuşmasından yana olduklarını söyledi. Kasımi “İran için Ermenistan ve Azerbaycan ilişkilerinin Karabağ tartışmasının etkisi altında olmaması çok önemlidir, bunun için İran kendi esaslı ve mantıklı siyasetini sürdürmeye devam ediyor. Ümit ederiz ki konu barışçı diplomatik yollarla çözüme kavuşsun. İran İslam Cumhuriyeti iki ülke arasındaki münakaşanın barış içerisinde çözümü için bütün çabasını göstermeye hazırdır” diye konuştu.

Paşinyan’ın Ararat Kulubü ziyaretinde açılan pankart, ülke içinde tartışmalara neden olmuş, yoğunlukla İran Türklerinin yaşadığı kentlerde, İran dini lideri Ayetullah Hamaney’in “Karabağ İslam toprağıdır” sözü duvarlara asılarak duruma tepki gösterilmişti.

https://www.aydinlik.com.tr/iran-karabag-pankarti-kabul-edilemez-dunya-mart-2019

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