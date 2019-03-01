Jenositleri Araştıran Bilimadamları Uluslararası Derneği Başkanı: Ermeni Soykırımı’nı işleyenlarin Türkiye’yi kuran kadrolarda yer aldığını görebiliriz

ABD Kongresi’nde yapılan Jenosit konulu tartışmalarda konuşan Soykırımları Araştıran Bilimadamları Uluslararası Derneği Başkanı Henry Theriol: “Soykırım, bu dehşeti yaşamış halkı değiştirmekle kalmayıp, jenosidi işlemiş ülkenin özünü de değiştirmiş oluyor” diye konuştu. ‘Amerikan’ın Sesi’ne göre Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi Hay Dat (Ermeni Davası) Komisyonu tarafından organize edilen bu tartışmalar, ‘jenosit’ terimini ilk kez olarak ortaya atan hukukçu Raphael Lemkin’e adanmıştı. Henry Theriol’un kaydettiğine göre aslında Ermeni Soykırımı’nı işleyen insanların, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroda yer aldığını görebiliriz. Bilimadamına göre bugünkü Türkiye’nin askeri, ekonomik ve politik sistemi çizenler de bu adamlardır. Theriol’un yaptığı açıklamaya göre, Ermeni Soykırımı’ndan on yıllar geçti ve şimdi de yeni bir etnik grup, Kürtler bu tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

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