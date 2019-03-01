Ermenistan Savunma Bakanlığı, yeni silah temini konusunda Rusya ile bir anlaşma imzaladı

2019-03-01 15:05:50

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Rusya’nın “RosOboronExport” şirketi ve Federal Servis ile yeni silah temini konusunda bir anlaşma imzaladı. “İterfax”ın haberine göre, belge Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı David Pakhchanyan’ın Moskova’ya yaptığı iki günlük ziyareti neticesinde imzalandı.

Pakhchanyan’ın başkanlık ettiği heyet “RosOboronExport”un ve Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi ile yapılan görüşmelerin nihai koordinasyonu ve imzalanmasına katıldı.

Daha önce, Şubat ayı başlarında Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan Moskova’yı ziyaret etti, Rus mevkidaşı, “Rostech” Devlet Şirketi Genel Müdürü ve diğer askeri-sanayi alanın yetkilileriyle bir araya geldi.

http://www.armradio.am/tur/7604