Ermenistan Cumhurbaşkanı: “Sumgayıt katliamının zamanaşımı yoktur”

28 Şubat’ta Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Sumgayıt katliamının masum kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunmak için Ermeni Soykırmı Anıt Kompleksi’ni (Tsitsernakaberd) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan kurbanlarının anısına adanmış haçkar-anıtına çelenk bıraktı.

Sarkisyan “Bugün dünyanın tüm Ermenileri’yle 27-28 Şubat 1988 tarihinde yaşanan katliamlarını hatırlıyoruz. Kendi kaderinin tayin etme hakkına sahip çıkan Artsakh’ın Ermeni sakinlerinin barış gösterisine cevaben Sovyet Azerbaycan’ının Sumgayıt şehrinde Ermeniler’e karşı kitlesel kanlı hesaplaşma girişiminde bulundular.” diye ifade etti.



Cumhurbaşkanı etnik düşmanlık zemini üzerinde yüzlerce yurttaşlarımızın katledildiğini, acımasız şiddete ve dehşete maruz kaldığını, zorla evlerinden olup sürüldüğünü dile getirdi.

Armen Sarkisyan “Sumgayıt katliamının zamanaşımı yoktur. Biz uluslararası kamuoyu tarafından bu katliamın şiddetle mahküm edilmesi, tanınması ve gerekli yankının bulunması için elimizden geleni yapacağız.” Iffadelerini kullandı.

Cumhurbaşkan Tsitsernakaberd’de sönmeyen ateşin yanında 1915 Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarının anısına saygı duruşunda da bulundu.

27-29 Şubat 1988 tarihlerinde Bakü’den 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sumgayıt kentinde Azerbaycan hükümeti tarafından Ermenilerin kitle katliamları başlatıldı. Katliamlar, Ermenilerin mal ve mülkünün yağmalanmasıyla eşlik ediliyordu. Üç günlük katliam sırasında binden fazla kişi öldürüldü, yüzlerce insan yaralandı, tecavüz edildi, işkencelere tabi tutuldu. Yaşananlar sonucunda yaklaşık 18.000 kişi evinden göç etti, geride Ermeniler’e ait olan yüzlerce yıkılmış, yanmış, yağmalanmış evler, dükkanlar, arabalar ve cesetler kaldı.

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