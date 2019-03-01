ABD Kongre üyesi Frank Pallone, Sumgayıt Ermeni kırımını kınayan bir açıklama yayınladı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Frank Pallone, Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrinde 31 yıl önce Ermenilere karşı işlenen etnik temizlik vesilesiyle bir açıklama yayınladı. ABD Ermeni Davası Konseyi, Facebook’taki resmi sayfasında Pallone’nin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, Azerbaycanlılar tarafından Ermeni halkına karşı yapılan en korkunç saldırılardan birinin, Sumgayıt kırımının 31. yıldönümünü anıyorum. 27 Şubat 1988 tarhinde Azerbaycan’da yaşayan yüzlerce Ermeniler hiçbir sebep olmadan, sadece etnik aidiyetlerinden dolayı öldürüldü, tecavüz edildi, parçalara bölündü ve hatta canlı canlı yakıldı.

Bu yersiz şiddet, Azerbaycan halkının ve devlet görevlilerinin, masum Ermenilere karşı beslediği nefretin sonucuydu.

Otuz yıldan fazladır Azerbaycan, insanlığa karşı işlenen bu suçu örtbas etmek için adımlar attı, Sumgayıt’ta yaşanan vahşi olayları inkar etti. Bu olayların faillerinin ve benzeri saldırılar gerçekleştirenlerin, Azerbaycan hükümeti tarafından o günden beri kahraman ilan edilmesi ise daha fazla endişe verici bir husus.

Sivillere karşı uygulanan şiddetin tanınması ve kınanması ABD hükümeti için çok önemlidir. Bu nedenle ben, bu korkunç kıyımı hatırlayarak Ermeni halkının yanında durmaya devam ediyorum. Maalesef, Sumgayıt kırımından beri Ermeni halkına karşı Azerbaycan hükümetinin yaklaşımları pek değişmedi. Biz benzeri şiddetlerin haberini alıyor, Artsakh halkına uygulanan karşı tehdit taktiğine tanıklık ediyoruz.

Eğer insanlığa karşı işlenen suçları kınamasak ve bunların cezasız kalmasına izin verirsek, ileride suç işlemeye hazırlananların kararlılığını güçlendirmiş oluruz ancak.

Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümünü anmaya hazırlanırken bunları unutmamak gerek”.

Hatırlanacağı üzere, daha önce ABD Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff de Sumgayıt’ta Ermenilere karşı işlenen kırımı kınayan bir açıklama yapmıştı.

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