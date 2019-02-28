Suriye’de cihatçılardan Hristiyan kentine saldırı

Suriye’nin Hama vilayetinde cihatçılar, Hristiyan kenti Maharda’ya yönelik saldırı başlattı.

Suriye’de cihatçılar, Hama vilayetinin kuzeyinde Hristiyanların yoğunlukta olduğu Maharda kasabasına yönelik saldırı başlattı.

“Özgür Suriye Ordusu”na bağlı Ceyş’ül İzze’nin başlattığı operasyonda termik santrale zarar verildiği ve binlerce kişinin geceyi elektriksiz geçirdiği belirtildi.

Al Masdar’ın haberine göre santrale en az 15 füzeyle saldırıldı. Maddi zararın 2 milyon dolara yakın olduğu belirtildi.

Hama’da Suriye ordusuyla cihatçılar arasındaki çatışmalar aylardır devam ediyor.

Suriye’de en büyük Hristiyan nüfusunun bulunduğu şehir olan Maharda, Hama’nın kuzeyinde evini terk etmek zorunda kalan çok sayıda sivile de ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Evrensel

https://www.gercekgundem.com/dunya/74460/suriyede-cihatcilardan-hristiyan-kentine-saldiri

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