İran dini lideri: ABD’nin isteğine rağmen İran-Ermenistan ilişkileri sağlam kalmalı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İran’a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Ayetullah Ali Hamaneyi ile bir araya geldi. Hameneyi görüşmede İran ve Ermenistan’ın iyi komşular olup tarihsel bağlantılarla bağlı olduklarını ifade ederek iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin de daha çok geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Ali Hamaneyi yaptığı açıklamada “ABD’nin arzusuna rağmen İran-Ermenistan ilişkileri sağlam, kararlı ve dostane olmalı” sözlerini dile getirdi.

İran’da yaşayan Ermenilerle mevcut olan dostluk ilişkileri de önemseyen İslam dini lideri iki halk arasında ekonomik ilişkilerinin geliştirmesi için büyük bir potansyelin var olduğunu, ancak gerekli şeklinde şimdiye kadar kullanılmadığını ifade etti.

Artsakh (Dağlık Karabağ) meselesine de değinen Hamaneyi bu sorunun Ermenistan ve Azerbaycan arasında sürdürülen müzakerelerle çözülmesi gerektiğini belirterek çözüm sürecınde İran İslam Cumhuriyeti’nin de destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/02/28/İran-ABD-Ermenistan-Paşinyan/149063

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