Hollanda’daki Ermeni cemaatinden Azerbaycan elçiliğinin önünde protesto gösterisi

Hollanda’daki Ermeni cemaatinin temsilcileri Lahey’de ‘Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) barışın sağlanması uğruna’ sloganıyla yürüyüş yaparak Azerbaycan’ın Hollanda’daki elçiliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
27 Şubat’ta düzenlenen protestoya katılanlar Azerbaycan iktidarından 1988 yılında Sumgayıt’ta ve Azerbaycan’ın başka şehirlerinde yaşanan katliamını tanımayı, Ermeni sakinlere yaptığı cinayettlerinin sorumlularının cezalandırılmasını, Artsakh’a yönelik askeri tehditlerinden vazgeçmeyi talep etti.
Hollanda’daki Ermeni cemaatinin kuruluşlarının temsilcileri Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’a mesaj göndererek dikkatini Karabağ Meselesi üzerine odaklamaya ve barış çözümü için çabalar göstermeye çağırdı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/02/28/Hollanda-Ermeni-Azerbaycan-Karabağ/149060
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